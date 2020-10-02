Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı
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Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı

02.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:55

Son dakika: A Milli Futbol Takımımızın 11 Eylül'deki Rusya ile 14 Eylül'de oynanacak Sırbistan maçı aday kadrosu belli oldu.

A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı.

UEFA Uluslar Ligi kapsamında 11 Eylül'de Rusya ile deplasmanda karşılaşacak ay yıldızlılar, 14 Eylül'de ise Sırbistan'ı konuk edecek.

Millier, UEFA Avrupa Ligi B Ligi Grup 3 yer alan milliler, oynadığı ilk iki maçta aldığı tek beraberlikle 1 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk maçta Macaristan'a 1-0'lık sonuçla yenilen Türkiye, Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı.

İşte milli takımın aday kadrosu;

Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı.
Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı
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