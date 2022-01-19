Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı.

21 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanması planlanan Yeni Malatya- Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'a alındı. TFF'den yapılan açıklamada hava şartları nedeniyle maçın tarihinde değişikliğe gidildiği bildirildi. Böylece Malatya'nın Süper Lig'de peş peşe ikinci maçı da ertelenmiş oldu.

Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındıDün oynanan Gaziantep-Malatya maçı da ertelenmişti.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Süper Lig'in 22. haftasında 18.01.2022 Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı

Haberler.com - Spor Haberleri

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title