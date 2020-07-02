Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, 29-30 Haziran'da bin 514 kişi ile yaptıkları yeni anketin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 36 oy alarak birinci parti olurken Ali Babacan'ın partisi DEVA Partisi'nin oy oranını ikiye katladığı ifade edildi.

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki,29-30 Haziran'da bin 514 kişi ile yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Halk TV'de yayınlanan Şirin Payzın ile Sözüm Var programında anket sonuçlarını açıklayan Selçuki, AK Parti yüzde 36.27, CHP'nin yüzde 18.63, HDP ise yüzde 10.43 oy aldı. Yüzde 10'luk seçim barajının altında kalan MHP yüzde 9.50, İYİ Parti yüzde 9.20, DEVA Partisi yüzde 2.40, Gelecek Partisi yüzde 0.78 oy aldı. Ankete katılan bin 514 kişinin yüzde 10.70'i ise kararsız olduğunu ifade etti.

Selçuki anketle ilgili değerlendirmesinde AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nin oylarını ikiye katladığını söyledi.

İstanbul Ekonomi Araştırma'nın anket verileri ise partilere göre şöyle dağılım gösterdi:

AK Parti yüzde 36.27

CHP yüzde 18.63

HDP yüzde 10.43

MHP yüzde 9.50

İYİ Parti yüzde 9.20

DEVA Partisi yüzde 2.40

Gelecek Partisi yüzde 0.78

Kararsızlar yüzde 10.70