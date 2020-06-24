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Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi

Hava sıcaklıklarının artması ve koronavirüs dolayısıyla balığa rağbet azalınca somon balığının kilosu 20 TL'ye kadar düştü.

24.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:00

Karadeniz'in balık ambarı olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin birçok yerine balık gönderilen Samsun'da hava sıcaklıklarının artması balık çeşitliliğini ve satışlarını düşürdü. Geçen haftalarda olta balıkçılarının tuttuğu barbun ve istavrit gibi balıklar tezgahlarda yer alırken, bu hafta ise tezgahlarda küçük balıklara rastlanılmadı. Balığa rağbet somonun fiyatı 20 TL'ye düştü.

Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi

SOMONUN FİYATI 5 TL DÜŞTÜ

Somonun fiyatının geçen haftaya göre 5 TL düştüğünü ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Balık satışları şu anda idare eder. En güzel sattığımız balık deniz somonu. Geçen hafta kilosunu 25 TL'den satıyorduk. Bu hafta ise fiyatı 5 TL düştü. Alabalık da 20 TL'den satılıyor. Levrek 40 liradan 30 liraya düştü. Çipuranın tanesini 10 liradan satıyoruz. Birkaç gündür sarı kulak kefal de geliyor. Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Havalar biraz daha serinlerse işlerin daha çok açılacağını umuyoruz" dedi.

Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi

KORONAVİRÜS NEDENİYLE İŞLER DURGUN

Somonun kilo fiyatının oldukça ucuz olduğunu dile getiren balık satıcısı Onur Can Köse ise şunları söyledi:

"Somonda büyük bir kampanya yaptık. Kilo başına 5 lira fiyatı düştü. Çipura ve levreğin fiyatı da düştü. Kötek balığının kilosu da 40 liradan 30 liraya düştü. Havalar bu sıralar biraz sıcak gidiyor. O yüzden işler pek yok. Koronavirüs nedeniyle de işlerimiz biraz durgun. İşlerin daha iyi olması için bekliyoruz."

Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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