Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu biyografisi!

24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu mesleği nedir? Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu mesleği nedir? Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

HAYATI

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.

ÖDÜLLERİ

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)