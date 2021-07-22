Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu biyografisi!

Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu mesleği nedir? Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi nedir?

2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu mesleği nedir? Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu (d. 25 Mayıs 1971, İstanbul), Türk şef, restoran işletmecisi ve sunucudur.

HAYATI

1971'de İstanbul'da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun oldu, daha sonra master yaptı. 24 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak ve akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Avusturalya'da yüksek lisans yaparken şeflik kariyerine ilk adımı attı. İlk olarak restoranlarda yöneticilik yaptıktan sonra menüsünde Türk lezzetlerinin bulunduğu kendi restoranını Sidney'de açtı. MasterChef Avustralya'da misafir jüri üyesi olarak yer aldı. 2015 yılında David Dale ile birlikte yazdığı Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye adlı aşçılık yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır.

ÖZEL HAYATI

2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babasıdır. 2019 yılında eşinden boşanmıştır.

ÖDÜLLERİ

• 2010 İç Batı'nın En iyi Türk Restoranı Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• İç Batı'nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• GQ Türkiye Ödül Töreni - Yılın Şefi Ödülü (2018)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Derya Yanık Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Arda Turan Gökhan Gönül Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli? Somer Sivrioğlu biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 20:07:00. #1.15#

title