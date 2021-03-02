Somaspor'un rakibi Arhavispor
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Somaspor'un rakibi Arhavispor

02.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:29
Somaspor'un rakibi Arhavispor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak 49 puana ulaşan ve en yakın rakibinin 5 puan üzerinde zirvede yer alan lider Somaspor, yarın evinde düşme hattında yer alan 17 puanlı Arhavispor'la karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 11 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik alarak 49 puana ulaşan ve en yakın rakibinin 5 puan üzerinde zirvede yer alan lider Somaspor, yarın evinde düşme hattında yer alan 17 puanlı Arhavispor'la karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. 2'nci Grup'ta deplasmanda oynadığı son 2 maçı kaybederek zirvenin 2 puan gerisinde kalan ve 3'üncü sıraya gerileyen 42 puanlı Nazilli Belediyespor, aynı saatte 25 puanlı Halide Edip Adıvarspor'u konuk edecek.

Grupta averajla liderlik koltuğunda yer alan Fethiyespor, Mesut Toros'la yollarını ayırdıktan sonra göreve getirilen yeni teknik direktörü Bahri Kaya yönetimindeki ilk sınavında deplasmanda 4'üncü sıradaki Yomraspor'la karşı karşıya gelecek. 1'inci Grup'ta tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Kızılcabölükspor, lider Diyarbekirspor'u ağırlayacak. Kümede kalma umutları azalan son sıradaki Manisaspor ise deplasmanda kendisi gibi düşme hattında yer alan 1877 Alemdağspor karşısında 3 puan arayacak. Tüm müsabakalar saat 14.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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