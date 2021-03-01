Somalili hasta, kornea nakliyle 5 yıl sonra görmeye başladı

Somali'de yapılan katarakt ameliyatının ardından gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle görme yetisini kaybeden Hırsi Yusuf, İzmir'deki kornea naklinin ardından yeniden görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Somalili 67 yaşındaki Hırsi Yusuf, 2016'da ülkesinde yapılan katarakt ameliyatının ardından gelişen "vaskülarize korneal lökom" rahatsızlığı nedeniyle görme yetisini tamamen kaybetti.

Kullandığı ilaçlar nedeniyle göz yüzeyi tahrip olan Yusuf, tedavi olabileceği ülkeleri araştırmaya başladı.

Yaşamını yakınlarının desteğiyle sürdüren Somalili hasta, bir tanıdığının vasıtasıyla İzmir'deki özel bir hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a muayene olmaya karar verdi.

Hırsi Yusuf'u muayene eden ve kornea nakliyle yeniden görebileceği müjdesini veren Yılmaz, hastasına uygun korneanın bulunması için ABD'deki "kornea bankası"na başvurdu.

Kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren bir hastanın yakınları tarafından bağışlanan kornealar özel saklama koşullarıyla İzmir'e gönderildi.

Yılmaz, geçen hafta hastasının sağ gözüne yaptığı kornea nakli sayesinde onun 5 yıl sonra görmesini sağladı.

Prof. Dr. Safiye Yılmaz, AA muhabirine, hastasının Türk vatandaşı olmaması nedeniyle ülke içinden bağışlanan korneaları kullanamadıklarını, yurt dışında bulunan bir "kornea bankası"na başvuru yaptıklarını söyledi.

Hastasının kendisine başvurduğunda hiç görmediğini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Hastamız için acil bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Ülkesinde göz doktorlarına gitmiş ama kornea naklini riskli bulmuşlar. Hastamızın yeniden görmesi için riskli bir ameliyata imza attık. İlk kornea nakli başarılı oldu. Nakil ameliyatının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen artık tek gözüyle de olsa beni rahat gördüğünü ifade ediyor. Bir süre sonra diğer gözüne de nakil yapmayı planlıyoruz."

Korneada diğer organ nakillerine göre daha az doku reddi yaşandığını ancak Hırsi Yusuf'un geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bu riskin yüksek olduğunu ifade eden Yılmaz, buna rağmen başarılı bir operasyonla hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

"Yeniden görmek çok güzel"

Hırsi Yusuf da yeniden görmenin içinde çok güzel duygular uyandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemde kalsaydım görme ihtimalim yoktu. Türkiye'nin özellikle kornea nakli konusundaki başarısını duymuştum. Bir yakınım vasıtasıyla Safiye Hanım'a geldim. Bana tekrar görebileceğimi söylediği anı hala unutamıyorum. Onun yaptığı nakil sayesinde yeniden görmeye başladım. Türk hekimlerinden Allah razı olsun. Bana çok iyi davranıldı ve başarılı bir ameliyat geçirdim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Doğan