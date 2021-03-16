Soma TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere internet desteği
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Soma TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere internet desteği

16.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:51
Soma TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere internet desteği

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere internet altyapı desteğinde bulundu.

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ilçelerinde ihtiyaç sahibi öğrencilere internet altyapı desteğinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Soma TSO tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere Soma ve Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine toplamda 55 adet tablet dağıtımının ardından tabletlerini teslim alan öğrencilerin uzaktan eğitimlerine sorunsuz katılabilmeleri amacıyla internet altyapı desteği hizmeti de sağlandı.

Oda hizmet binasında Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan ve Soma Linyit Net İletişim firması arasında internet altyapı destek hizmeti için indirimli protokol anlaşması imzaladı.

Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, tablet desteğinin ardından internet altyapısı olmayan öğrencileri için meclis üyeleri ve oda üyelerinin destekleriyle altyapı desteği sözü verdiklerini hatırlatarak, "Her iki ilçede milli Eğitim Müdürlüklerince tespit edilen öğrencilerimizin internet altyapı çalışmalarını tamamladık. Desteklerinden dolayı meclis ve oda üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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