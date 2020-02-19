Soma Kolin Termik Santrali doğal gaz ithalatını yılda 190 milyon dolar azaltacak

19.02.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:34

Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Eroğlu, geçen yıl 1,1 milyar dolar yatırımla devreye aldıkları Soma Kolin Termik Santrali ile Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yılda yaklaşık 190 milyon dolar azaltmayı hedeflediklerini bildirdi.

Eroğlu, Soma Kolin Termik Santrali'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, toplam kapasitesi 510 megavat olan santralin Türk, Belçikalı, Çinli, Finlandiyalı ve Alman mühendislerin ortak çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Bu kapsamda santralin Türkiye ve Avrupa çevre mevzuatına tamamen uyumlu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Teknoloji ve iş modeli açısından örnek alınacak bir santral inşa ettik. Baca gazı arıtma sistemimize büyük yatırım yaptık ve birkaç sistemi aynı anda kullandığımız için mevcut standartları karşılarken yeni düzenlemeleri de ek maliyet olmadan karşılayabileceğiz. Santralimiz, Türkiye'de olan ve ileride getirilebilecek standartları karşılayabileceği için sektörde öncü olma özelliği taşıyor. Santralin sahip olduğu teknolojiler ve baca gazı arıtma sistemiyle ulaşılan emisyon değerleri Türkiye'de yürürlükte olan emisyon sınırlarını ve Avrupa normlarını karşılıyor. Türkiye'de linyit yakıtını en verimli şekilde kullanan tesisi inşa ettiğimizi söyleyebilirim."

Eroğlu, santralde baca gazı arıtma sisteminin yanı sıra küller için de doğru bir atık yönetimi yaptıklarını aktardı.

İthal kömür santralleriyle aynı verimliliğe sahip

Santral için yapılan 1,1 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 500 milyon dolarını söz konusu teknolojiler için kullandıklarına işaret eden Eroğlu, santral kazanlarının 1600 kalorifik alt ısıl değerle çalışacak şekilde tasarlandığı bilgisini verdi.

Eroğlu, santrali besleyen maden sahasının 140 milyon tonluk rezervinin 30 yıl süreyle elektrik üretimi için kullanılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"255'er megavatlık iki üniteden oluşan tesisin ilk ünitesi geçen yılın başında, ikinci ünitesi ise yıl ortasında devreye alındı. Şu anda tam kapasite olarak birinci ünitede yüzde 45,2 ve ikinci ünitede yüzde 46,1 verimlilikle çalışıyoruz. Bu verimlilik oranları, ithal kömürlerin verimlilik seviyesiyle neredeyse aynı. Santralde, yılda 3,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimi planlıyoruz. Bu üretim, Türkiye'nin yıllık elektrik tüketiminin yüzde 1,2'sine denk geliyor. Yerli kaynak olan linyitten elektrik üretimi gerçekleştirerek Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yılda yaklaşık 190 milyon dolar azaltmayı hedefliyoruz. Yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasını ve enerji arz güvenliğini sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Santralin inşa süresinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını bildiren Eroğlu, şu anda 600 kişinin santral işletmesi ve 450 kişinin de maden işletmesinde istihdam edildiğini sözlerine ekledi.

Santral, Koloğlu Holding Grubu şirketlerinden Hidro-Gen Enerji İthalat İhracat Dağıtım ve Ticaret AŞ çatısı altında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA