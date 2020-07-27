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Soma'da TKDK desteğiyle kurulan alabalık tesisi üretimini artırdı

Manisa'nın Soma ilçesinde TKDK desteğiyle bir firma tarafından kurulan tesiste somon yetiştiriciliği için yapılan alabalık üretimi yıllık 50 tona ulaştı.

27.07.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:52

Manisa'nın Soma ilçesinde TKDK desteğiyle bir firma tarafından kurulan tesiste somon yetiştiriciliği için yapılan alabalık üretimi yıllık 50 tona ulaştı.

Yağcıllı Mahallesindeki Su Çıktı bölgesinde kurulan Deniz Alabalık firması tarafından yüzde 55'i TKDK hibe desteği ile 1 milyon lira maliyetle kurulan alabalık yetiştirme çiftliği, ülke genelindeki çiftliklerin alabalık ihtiyacını karşılıyor.

Havuzlarda 150 grama kadar büyütülen alabalıklar, göl ve deniz ortamında kurulan Türk Somonu üretim tesislerine gönderiliyor.

Su Ürünleri Mühendisi Ali Güngörer, 2018 yılında kurulan çiftlikte her biri 60 ton su kapasitesine sahip 53 havuz bulunduğunu belirterek, "Tesisin kapasitesi 100 ton. Geçen yıl 50 tona ulaştık. Bu yıl hedefimiz 70 ton Türk Somonu adayı alabalık yetiştirmek." dedi.

Türk Somonu yetiştiriciliğinin ülke genelinde yaygınlaştığını, üretimin farklı süreçlerden geçtiğini anlatan Göngörer, "Erzincan'daki kuluçkahanemizde 1-1,5 grama kadar büyütülüp buraya gönderilen alabalıklar, ortalama 6 ay içerisinde 100-150 grama kadar büyütülüyor. Daha sonra Samsun'un Bafra ilçesindeki somon yetiştiricisi müşterimize gönderiyoruz. Orada da önce 500 grama kadar göl ortamında kafeslerde, daha sonra 2 - 3 kilograma kadar da denizde büyütülerek ihraç ediliyor" diye konuştu.

Göngörer, havuz ortamında Türk Somonu yetiştirme denemeleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Soma'da TKDK desteğiyle kurulan alabalık tesisi üretimini artırdı

Kaynak: AA

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