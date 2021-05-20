Soltanzadeh Gsim'deydi

İran İslam Cumhuriyeti Baş Konsolosu Sajad Soltanzadeh, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti Baş Konsolosu Sajad Soltanzadeh, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın'nın da hazır bulunduğu ziyarette işbirliği için ön görüşme yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh'i ağırladı.

Soltanzadeh, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret ederek, iki ülkenin sınıra illeri ile sınıra yakın kentleri arasında spor, kültür ve gençlik projelerinde işbirliği yapılması için ön görüşme yaptı.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti'nin sınır illeri arasında spor, kültür ve gençlik projelerinde işbirliği için ilk adımlar atıldı.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına yakın şehirleri Tebriz, Urumiye, Erdebil ve İsfahan ile Türkiye'den Erzurum, Van, Iğdır ve Hakkari gibi iller arasında Kültürel, sportif ve gençlik projelerinde etkinlikler yapılması için şimdiden düğmeye basıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh'e ziyaretleri için teşekkür ederek, işbirliği görüşmelerinin protokolle taçlanacağına inandığını söyledi.

Ziyarette Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da hazır bulundu.

Ziyaretin ardından Soltanzadeh ve Taşkesenligil birbirlerine hediye takdim ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı