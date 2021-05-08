Solhan Spor'dan 3 imza birden!
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Solhan Spor'dan 3 imza birden!

Solhan Spor'dan 3 imza birden!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bingöl Solhan Spor, Radzivon Miskevich, Koray Şahin ve Fatih Yörümez ile sözleşme imzaladı.

Bingöl Solhan Spor, Radzivon Miskevich, Koray Şahin ve Fatih Yörümez ile sözleşme imzaladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Bingöl Solhan Spor Kulübü, yeni sezon kadro hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Kulüp Başkanı Ziya Sözen, geçen sezon kadroda yer alan pasör çaprazı Radzivon Miskevich, orta oyuncu Koray Şahin ile daha önce Türşad'da oynayan libero Fatih Yörümez ile anlaşma sağladıklarını aktardı. Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Sözen, "Biri yabancı ve iki de yerli olmak üzere 3 sporcu ile daha anlaşmaya vardık. Voleybol kariyerine Belarus'un Stroitel Minsk voleybol takımında başlayan pasör çaprazı Radzivon Miskevich, İtalya'nın Globo BP Frusinate Sora ve Rusya'nın Ural Ufa voleybol takımında mücadele etti. Belarus Milli takım oyuncusu olup 50 civarında müsabakada ülkesinin milli takımında forma terletti. 2020-2021 sezonuna Rusya'nın Gazprom-Ugra Surgut'ta başlayan ama sezonun sonlarına doğru yollarını ayıran Miskevich, 2020-21 Sezonunda Solhanspor'umuzda görev alarak son haftalarda takımımıza ciddi katkıları oldu. Kendisinden memnun olduğumuz pasör çaprazımız ile yeni sezon için de anlaşarak yolumuza devam ediyoruz. Yine iç transfer olarak başarılı orta oyuncu Koray Şahin ile yeni sezon için anlaşmaya gittik. 2020-21 sezonu başında Sorgun Belediyespor ile anlaşıp burada mücadele ederken takımı ile yollarını ayırdıktan sonra Solhan Spor'umuz ile anlaşan ve sezon boyunca Solhan Spor'umuz için mücadele eden orta oyuncumuz Koray Şahin ile 2021-22 sezonunda da anlaşarak yolumuza devam ediyoruz. Bir de 2017'de Milli Takım U19 Balkan üçüncülüğü bulunan libero Fatih Yörümez ile anlaştık. Sporcumuz, SGK Spor Kulübü, Çankaya Belediyesi, Halkbank, TFL Altekma ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nde oynadı. TFL Altekma ile 1. Lig play-off heyecanı yaşayıp 2020-21 sezonunda TÜRŞAD takımında görev alırken yeni sezon için de Solhanspor'umuzda mücadele edecek" dedi. - BİNGÖL

Solhan Spor'dan 3 imza birden!
Solhan Spor'dan 3 imza birden!
Solhan Spor'dan 3 imza birden!
Solhan Spor'dan 3 imza birden!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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