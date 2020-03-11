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Ekonomi

Solar İstanbul 2020 Fuar ve Konferansı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, çatı tipi güneş santrallerinin dağıtık bir enerji sistemi kurulmasına imkan sağladığını belirterek, "Çatı tipi güneş santrali pazarında başvuru sayısı 2 bini geçmiş durumda.

11.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:42
Solar İstanbul 2020 Fuar ve Konferansı

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, çatı tipi güneş santrallerinin dağıtık bir enerji sistemi kurulmasına imkan sağladığını belirterek, "Çatı tipi güneş santrali pazarında başvuru sayısı 2 bini geçmiş durumda. Bu da 750 megavatlık kapasiteye denk geliyor. Yıl sonuna kadar bu rakamın 1250 megavatı geçeceğini öngörüyorum." dedi.

Kaleli, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansında (Solar İstanbul 2020), çatı tipi santrallerin, güneş enerjisi sektörü için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin güneş enerjisi sektöründe şu anda toplam 6 bin megavat kurulu güce ulaştığını anımsatan Kaleli, "Artık oyun değişti. Eskisi gibi arazi tipi büyük santraller artık yok, bunun yerine daha küçük çatı tipi santrallerimiz var. Toptan satış sisteminden perakende satışa dönüyoruz diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu dönüşümün enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacağını belirten Kaleli, ayrıca şu anda yenilenebilir enerjideki 60 bin kişilik istihdamın, gelecek yıl 80 bine çıkabileceğini kaydetti.

Kaleli, güneş enerjisinde dağıtık sistemlerin enerji tasarrufu sağladığını ve girdi maliyetlerini azalttığını vurgulayarak, "Çatı tipi güneş santrali pazarında başvuru sayısı 2 bini geçmiş durumda. Bu da 750 megavatlık kapasiteye denk geliyor. Yıl sonuna kadar bu rakamın 1250 megavatı geçeceğini öngörüyorum. Kurulumların da büyük bölümü bu sene sonuna kadar tamamlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de 30'un üzerinde panel üretim fabrikası var"

Güneş enerjisinde kurulu güç artarken yerli sanayinin de gelişmesi gerektiğinin altını çizen Kaleli, şöyle devam etti:

"Yerli ürün, üretici ve sanayi korunmalıdır. Biz ülkemizin çıkarlarını korumazsak, sektörümüzü başka ülkelerin üreticilerine, yeni cari açıklara ve yurt dışına giden dövizlere bırakmış oluruz. Bugün Türkiye'de yerleşik 30'un üzerinde panel üretim fabrikası var. Bazıları kapalı, bazıları kapasitelerinin yüzde 20'sini kullanıyor. Çok azı ise yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Bu noktada artık Çin'e uygulanan anti-dampingin Kore, Tayvan, Tayland gibi diğer ülkelere de genişletilmesi gerektiğini, gözetim uygulamasının ise artık delinmemesi adına uygulayıcıların daha geniş önlemler alması gerektiğini düşünüyoruz."

YEKDEM süresi

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Genel Sekreteri Berke Aygün de dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de enerji yatırımlarının yüzde 70'inin kamunun kararları doğrultusunda yapıldığını söyledi.

"Bu gerçekten hareketle, kendi arazimizde güneş santralimizi yapıp kendi müşterimize satmak istiyoruz ve bu günleri bekliyoruz." diyen Aygün, 1 megavat altı lisanssız santrallerin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasından faydalanma sürelerinin bitiminde hukuki durumlarının ne olacağına ilişkin düzenleme yapılmasını beklediklerini dile getirdi.

Aygün, bu santrallerin 5 bin 500 megavatlık kapasite oluşturduğunu ifade ederek, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihalelerinde Türk lirası bazlı düzenlemenin kanunlaşması halinde, ucuz finansman yatırımcılar için en önemli konulardan biri olacak. Bu finansmanın bulunabilmesi için gerekli düzenlemenin mevzuata girmesini bekliyoruz." dedi.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ ise Türk şirketlerinin yurt dışında çeşitli ülkelerde yatırımları olduğunu belirterek, "Türk şirketleri bugün Ukrayna'da güneş enerjisi santrali kuruyor. Ukrayna Avrupa'da işçiliğin en ucuz ülkelerinden birisiyken, Bulgaristan'da da güneş enerjisi santrali kurabiliyor. Demek ki Türkiye bu konuda avantajlı. Yani ürününü satabiliyor. Bu şekilde Türkiye'de bir sinerji oluşuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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