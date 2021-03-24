Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu
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Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu

24.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:46
Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele masaya yatırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele masaya yatırıldı.

Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Soner Zeybek, uyuşturucu ile mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle değil, topyekun yapılması gerektiğini söyledi.

İlçede uyuşturucunun gündemden çıkarılması için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini aktaran Zeybek, bu noktada herkese görev düştüğünü dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına sunum yapan Söke Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanı Esra İlgin Dursun, uyuşturucu ile mücadelede, öğrenci ve velilerin bilinçlenmesi için çeşitli eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü, her okulda rehber öğretmenlerin konuya duyarlı olduğunu kaydetti.

Toplantıya Garnizon Komutanı Albay Murat Kandur, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve İlçe Jandarma Komutanı binbaşı Gökhan Kurgan da katıldı.

Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu
Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu
Söke'de ilçe güvenlik toplantısında uyuşturucu ile mücadele konuşuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

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