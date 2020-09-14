Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı -Eski eşini sokak ortasında darp eden adam, çocuğun çığlıkları üzerine paniğe kapılarak kaçtı Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D'nin yumruklu saldırısına uğradı.
14.09.2020 17:34 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:38
Sokak ortasında darp edilen kadın bayıldı
-Eski eşini sokak ortasında darp eden adam, çocuğun çığlıkları üzerine paniğe kapılarak kaçtı
HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, akşam vakti evine giden N.T adlı kadın, iddiaya göre eski eşi Y.D'nin yumruklu saldırısına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Deniz Mahallesinde meydana gelen olayda N.T evine giderken eski eşi tarafından saldırıya uğradı. Aldığı darbe sonucu baygınlık geçirerek yere düşen kadının yanında bulunan kız çocuğunun çığlıkları üzerine paniğe kapılan Y.D, olay yerinden kaçtı.
Yaşananların ardından harekete geçen polis ekipleri, saldırgan şahsı gözaltına aldı.
Saldırgan Y.D, savcılıktaki ifadesinden sonra çıkardığı mahkemede serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA