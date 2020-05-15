Sokak kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu (3)
CESEDİ BULUNDUAntalya'da, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan Mustafa Boz'un (16) cansız bedenine ulaşıldı.
15.05.2020 18:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:10
CESEDİ BULUNDU
Antalya'da, gençlere yönelik sokak kısıtlamasının yeniden başlamasına 5 dakika kala girdiği Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan Mustafa Boz'un (16) cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Boz'un cesedini, ırmağa girdiği noktanın yakınlarında buldu. Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan gencin cansız bedeni, Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: DHA