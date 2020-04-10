Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Marketler açık mı, fırın açık mı? Hangi işyerleri açık olacak?
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel

Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Marketler açık mı, fırın açık mı? Hangi işyerleri açık olacak?

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi sorusu araştırılırken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulaması işleme koyuldu. Peki, sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hangi iş yerleri açık, marketler açık mı? İşte ayrıntılar...

10.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:17
Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? Marketler açık mı, fırın açık mı? Hangi işyerleri açık olacak?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstünün ardından 20 yaş ve altına da sokağa çıkma yasağı getirirken, son dakika gelişmesine göre koronavirüsün en yoğun görüldüğü 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Buna göre vatandaşlar marketler açık mı, fırın açık mı sorularını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı'nın söz konusu sokağa çıkma yasağı uygulanacak illerin valiliklerine gönderdiği yazıya göre sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSIYOR?

Coronavirüs vaka sayısı 10 Nisan Cuma günü 47 bin 29'a ulaşırken, ölüm sayısı da bin 6 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artışının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası İçişleri Bakanlığı 31 ile sokağa çıkma yasağı getirdi. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 10 Nisan saat 24.00'den, 12 Nisan 24'e kadar sokağa çıkma yasağı geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında;

''10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, 60 yaş ve üstü ile 20 yaş altının sokağa çıkmasını daha önce yasaklamış, özel durumu olan çocukların ise gerekli tedbirler eşliğinde sokağa çıkmalarına izin vermişti. Ayrıca 31 ile de araç giriş çıkışları 15 gün süre ile kısıtlanmıştı.

HANGİ İŞYERLERİ AÇIK OLACAK?

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İSTİSNALARI

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,

b- TBMM çalışanları,

c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d- Acil çağrı merkezler çalışanları,

e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda karar verilmiştir.

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