Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den küçük Erdem'e bisiklet hediyesi Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, uzun süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören 8 yaşındaki Erdem Elmacı'ya bisiklet hediye etti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, uzun süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gören 8 yaşındaki Erdem Elmacı'ya bisiklet hediye etti.

Özten, Acılık Mahallesi'nde ikamet eden Erdem Elmacı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Özten, burada yaptığı konuşmada, yaptıkları ev ziyaretlerinde vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ettiklerini, bu şekilde eksikliklerini daha iyi gördüklerini ve bu konuda vatandaşlara hizmet adına gerekli birimleri devreye soktuklarını söyledi.

Elmacı'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Özten, "Bugün de küçük öğrenci kardeşimizin geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı evlerinin bahçesinde dolaşabilmesi ve okuluna rahat bir şekilde gidebilmesi için istediği bisikleti hediye ettik. Eğitim konusunda desteklerimiz devam edecektir." dedi.

Elmacı ailesi ise Özten'e ziyaretinden ve hediyesinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA