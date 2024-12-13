Hatayspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Hatayspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
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Hatayspor ile Göztepe, 15 Aralık Pazar günü saat 13:30'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak. Trendyol Süper Lig'deki bu önemli maç, Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi detaylar ve canlı izleme linki hakkında bilgi verilmektedir.

Hatayspor Göztepe maçı hangi kanalda? Hatayspor Göztepe maçı öncesi Hatayspor Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Hatayspor Göztepe maçı detayları araştırılıyor. Peki, Hatayspor Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Hatayspor Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde! Hatayspor Göztepe CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hatayspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Göztepe Maçı, 15 Aralık Pazar günü oynanacak.

Hatayspor-Göztepe Maçı, saat 13:30 başlayacak.

HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI KAÇ KAÇ?

Hatayspor Göztepe maçı henüz başlamadı.

HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hatayspor ve Göztepe, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Mersin'da, Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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