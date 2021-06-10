Soçi-Giresun arasında yapılacak açık deniz yüzme maratonu tanıtıldı
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Soçi-Giresun arasında yapılacak açık deniz yüzme maratonu tanıtıldı

Soçi-Giresun arasında yapılacak açık deniz yüzme maratonu tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor

Rusya'nın Soçi kenti ile Giresun arasında gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu, Giresun'da tanıtıldı.

Rusya'nın Soçi kenti ile Giresun arasında gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye Uluslararası Karadeniz 320 kilometre Açık Deniz Yüzme Maratonu, Giresun'da tanıtıldı.

Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, maratonun 320 kilometrede gerçekleştirileceğini söyledi.

Parkurun oldukça zorlu olduğunu belirten Çavuş, "Gece gündüz sporcularımız, Rusya ve Türkiye arasındaki dostluk için, sağlık çalışanlarımız için yüzecekler. Ben katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğin sağlık çalışanlarına adanmasının başlı başına bir güzellik olduğunu dile getiren Çavuş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çavuş, sağlık çalışanlarına da verdikleri emek ve gösterdikleri gayret için teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut ise Giresun'un ülke ve dünyaya tanıtımı amacıyla etkinliğin büyük önem taşıdığını kaydederek, "Dünyada ilk kez bu tarz bir maraton gerçekleştirilecek. Bunun heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Soçi kentinden 14 Haziran'da başlaması ve birkaç gün sonra Giresun'da tamamlanması planlanan maratona, Türk ve Rus toplam 12 sporcu katılacak.

Maraton, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ile dünya master yüzme şampiyonu Ahmet Nakkaş, dünya soğuk su şampiyonu Hamza Bakırcıoğlu'nun da yer aldığı açık su tecrübesi olan Türk-Rus sporcuların bulunduğu bayrak takımı tarafından yüzülecek.

Soçi-Giresun arasında yapılacak açık deniz yüzme maratonu tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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