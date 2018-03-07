Skype Düşük Bütçeli Android Telefonlar İçin Optimize Edildi

Skype Düşük Bütçeli Android Telefonlar için Optimize Edildi



Görüntülü sohbet edebilmek için en son teknoloji ürünü akıllı telefonlara sahip olmanıza artık gerek yok. Bu konuda önde gelen uygulamalardan biri olan Skype düşük bütçeli Android telefonlarda da çalışması için optimize edildi.

Facebook ve Google'ın daha düşük bütçeli akıllı telefonlarda popüler uygulamalarını çalıştırmak için çeşitli "Lite" Sürümleri çıkardığını ve uygulamaları optimize ettikleri zaten biliyoruz.

Skype Düşük Bütçeli Android Telefonlar için yeniden tasarlandı



Microsoft Android için Skype'ın yeni bir sürümünü piyasaya sürüyor ve Android 4.0.3'ten 5.1'e kadar olan cihazlarda bellek ve depolama gereksinimlerini 5.1'e indirerek görsel-işitsel kaliteyi ve bu cihazların genel hızını geliştiriyor. Düzensiz ağ bağlantılarında bile uygulamanın daha toleranslı ve kararlı çalışması sağlanıyor. Bu kapsamda Skype'nin güncellenmiş uygulaması önümüzdeki birkaç hafta içinde dünya genelinde kullanıma sunulacak.

Google'ın Şubat 2018 platform istatistiklerinde Android 4 veya 5'in bazı sürümlerini çalıştıran Google Play'deki Android cihazların yüzde 42'si gösterildi. Bu yüzden Microsoft düşük seviye Android telefonları görmezden gelemiyor.

The Verge

Skype Blog



http://www.teknotalk.com/skype-dusuk-butceli-android-telefonlar-icin-optimize-edildi-62507/