Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi
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Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.

02.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:03
Şizofren hastası oğlu tarafından öldürülen anne defnedildi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Nodullar köyünde oğlu tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülen yaşlı kadın toprağa verildi.

Dün ilçeye bağlı Nodullar köyü İyioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Satıa E. (78), şizofreni hastası oğlu Mehmet İ. tarafından başı gövdesinden ayrılarak öldürülmüştü. Hastane morgundan alınan 78 yaşındaki kadının cenazesi köyüne götürüldü. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Satıa E.'nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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