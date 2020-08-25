Siyah beyaz kardeşlikten Ayasofya'ya Beşiktaş-PAOK karşılaşması Beşiktaş, bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'un karşısına çıkıyor. Haberler.com'un spor editörlerinden Çağrı Küçük, bu kritik maç öncesinde iki takımın 90'lı yıllara dayanan dostluğunu ve son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ayasofya gerginliğinin futbola yansımalarını yazdı.

Çağrı KÜÇÜK/ ÖZEL - Girdiği koronavirüs arasından Haziran ayı itibariyle çıkmaya başlayan futbolda lig ve turnuva şampiyonları tek tek belli olurken yeni sezon için de şimdiden kollar sıvandı. Nitekim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ağustos ayının bu dönemlerinde play off maçları start aldı. Gerek siyaset, gerek tarih, gerekse de iki takım arasındaki bağ nedeniyle, bu karşılaşmalar arasında en dikkat çeken eşleşme kuşkusuz ki Beşiktaş-PAOK maçı…

Yunan ekibi PAOK'un geçmişi 19. yüzyıla, 1875 yılına dayanmakta. "Helmes" adıyla İstanbul topraklarında kurulan kulüp, Türk-Yunan savaşı sonrası Yunanistan'a taşınıyor ve 1926 yılında PAOK adını alıyor.

"SİYAH BEYAZ KARDEŞLİK"

Tarihinin İstanbul'a uzanması nedeniyle ezeli rakibi Aris tarafından Türk kulübü olarak nitelendirilen PAOK'un Türkiye'den bir de kardeş takımı bulunmakta. Bahsi geçen takım renktaşı Beşiktaş… İki takımın da siyah beyaz olması nedeniyle bu dostluk "Black-White Brother" (Siyah Beyaz Kardeşlik) olarak adlandırılmakta.

İki takım arasındaki dostluğun ilk kıvılcımı 90'lı yıllarda yakılır. O yıllarda oynanan Aris-Beşiktaş maçı için takımlarını desteklemeye Selanik'e giden Beşiktaş taraftarlarının PAOK'lular tarafından korunmasıyla iki kulüp arasında dostluk başlar. Bu tarih sonrasında iki takımın tribünlerinde "Siyah Beyaz Kardeşlik"e vurgu yapan pankartlar yer almakta.

Şampiyonlar Ligi'deki bu eşleşmede Beşiktaş ve PAOK'un kardeşliğinin yanı sıra Yunanistan ile Türkiye arasında son dönemde artan siyasi gerilime değinmek gerekiyor. Tarihimiz boyunca dönem dönem siyasi sorunlar yaşadığımız Yunanistan ile son olarak "Ayasofya" gerilimi patlak verdi. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasıyla yaşanan kriz, futbola da sıçramış durumda.

BEŞİKTAŞ MAÇINA 'AYASOFYA'LI ÖZEL FORMA

Temmuz ayında gerçekleştirilen karar sonrasında Yunan ekibi Larissa, Xanthi ile ligde oynayacağı son maça "Ayasofya'yı kurtarın" yazılı özel bir forma yaptırmıştı. Ayasofya konusunda son hamle ise PAOK'tan geldi. Yunan ekibi, Selanik'te oynanacak maça 'Ayasofya' işlemeli bir forma ile çıkma kararı aldı. Ancak futbola siyasetin karışmaması adına tavrı net olan UEFA'nın bu duruma izin vermemesi bekleniyor.

Görüldüğü üzere 25 Ağustos'ta iki kardeş takımın karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı, Ayasofya gerginliğinin gölgesinde oynanacak. Mücadeleyi şimdiden kimin kazanacağını bilmek imkansız gözükse de umarım bu kritik maçta kazanan Beşiktaş ile PAOK'un dostluğu ve kardeşliği olur.