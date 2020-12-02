Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

02.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:36

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı ve Vıllarreal maçı öncesinde karantina sürecinin başladığını bildirdi

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"TEKNİK KADROMA VE OYUNCULARIMA GÜVENİYORUM"

Karantina sürecinin başladığını belirten Çalımbay, "Hem ülkemiz, hem de bizim için önemli olan bu karşılaşmada takımımın başında sahaya çıkamayacağımı üzülerek belirtmek isterim. Teknik kadroma ve oyuncularıma güveniyorum. Sizlerin de desteğiyle maçı en iyi şekilde bitireceğiz. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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