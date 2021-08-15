Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı

Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün satışı çıktı.

Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satıldığı açıklandı.

Bilet fiyatları ise şöyle:

1. Kategori VIP: 70 TL

2. Kategori Maraton: 50 TL

3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL - SİVAS

Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Süreyya Yalçın Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 12:12:57. #1.14#

title