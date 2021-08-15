Sivasspor Konyaspor maçının bilet satışı başladı
Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig 2021-2022 sezonunun ilk hafta maçında DG Sivasspor ile İH Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, yeni sezonun ilk haftasında yarın saat 19.15'te Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin biletleri bugün satışı çıktı.
Biletlerin, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu güney kale arkasında bulunan Passolig noktasından satıldığı açıklandı.
Bilet fiyatları ise şöyle:
1. Kategori VIP: 70 TL
2. Kategori Maraton: 50 TL
3. Kategori Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası: 25 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı