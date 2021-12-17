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Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a gitti.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hava yoluyla İstanbul'a gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı kafilede Ali Şaşal Vural, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Mustapha Yatabare, Okechukwu Azubuike, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal yer aldı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

Sivasspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul'a gitti

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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