Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme
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Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme

28.12.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:21

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş maçı sonrası Sivasspor, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi. Resmi hesaptan fotoğraf paylaşan kırmızı beyazlılar, hakemi siyah beyaz olarak gösterdi.

Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş maçının ardından hakem Arda Kardeşler ile ilgili çok tartışılacak bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenildi. Siyah-beyazlıların 19. dakikada Güven Yalçın'la kaydettiği golün öncesinde Rosier'in taç çizgisinde topukla verdiği pas ise tartışmalara yol açtı.

Sivassporlu futbolcular Güven'in golü sonrasında uzun süre bir önceki pozisyonda Rosier'in topu taçtan çevirdiğine dair itirazlarda bulundularsa da VAR incelemesi sonrasında orta hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğuna hükmetti.

Sivasspor hakemi kararttı!

SİYAH BEYAZ OLARAK PAYLAŞTILAR

Maçtan 3-0 yenik ayrılan Sivasspor, maçın ardından sosyal medya hesaplarından hakem Arda Kardeşler'e imalı bir paylaşımda bulundu.

Maçın skor tabelasını ve futbolcular ile hakemin olduğu fotoğrafı paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp müsabakanın hakemi Arda Kardeşler'i siyah-beyaza çevirdi. Yapılan bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim topladı.

Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
HÜSEYİN: Mecnun başkan Sivas fb şampiyonluk maçını nasıl sattığını anlatsın. Kaleci korcan çelikayin dolarları nasil aldığını anlatsın. Nasil fb kongre üyesi olupta Sivas başkanı oluyor.Şike yaparken de sari lacivert olur herhalde
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SAPAN: Kimse Fenerbahçe başakşehir maçını konuşmuyor
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MEMOLİ: bu hakemlerle geçen sene avrupaya gittiniz unutmayın maçta hakemlik bir pozisyon yok gidin kaptanınızdan hesap sorun niye kendini attırdı
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