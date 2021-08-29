Ünal Karaman: "Pes etmeden mücadele ettik"
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Ünal Karaman: "Pes etmeden mücadele ettik"

Ünal Karaman: 'Pes etmeden mücadele ettik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 3. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, "Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak sadece futbolu düşünerek futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan...

Süper Lig'in 3. haftasında DG Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, "Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak sadece futbolu düşünerek futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

Karaman, "Sıcak havaya rağmen iki takım da sahada futbola dair kaldığı bir müsabaka oldu. Sivasspor takımı özellikle geçen seneden itibaren belli bir oyun sisteminin kalıbını sahaya yansıttı. Geçen sene oynadığı oyunun mükafatını almıştı. Bu sene Avrupa Kupaları derken, yapmış oldukları transferlerle daha da güçlü bir takım oldular. Bugün sahada iki takım da futbolun içerisinde kaldı ve mücadele etti. Takımım özellikle duran toplarda sıkıntı yaşadı ki bu bizi çok etkiledi, yediğimiz iki golde de. Akan oyunun içerisine baktığımızda mücadele eden, sadece futbolu düşünen bir takımım vardı. İki kez geriye düşmelerine rağmen pes etmeden mücadele etmeleri hem teknik hem fiziksel parametrelerle oynadığımız 3 haftayı dikkate aldığımızda bir çok eksiğimizi kapatıp sadece futbolun içerisinde bitiş düdüğüne kadar mücadele eden oyuncularım vardı. İki takımı da tebrik ediyorum ama oyuncularımı daha çok tebrik ediyorum. Çünkü Sivas gibi bir deplasmanda iki kez geriye düşüp tekrar yakalamak ve güzel oynayarak sadece futbolu düşünerek futbolun içerisinde kalarak futbolu çirkinleştirmeden puan almak güzeldir. Kazanabilirdik ama her şeye rağmen alınan 1 puan bizim açımızdan iyi diyebilirim" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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