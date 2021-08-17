Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu

Dün akşam 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivas, Konya karşılaşmasında saha içindekileri ve izleyenlere tebessüm ettiren bir an yaşandı. Sivassporlu Jorge Felix, rakibin hocası İlhan Palut'u takım arkadaşı sanıp pas atınca olanlar oldu. Futbolcular ve hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu. Fırat Aydınus kenardaki Palut'la üzerini değişmesini isteyince keyifli anlar yaşandı.