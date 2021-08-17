Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
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Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu

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Dün akşam 4 Eylül Stadı'nda oynanan Sivas, Konya karşılaşmasında saha içindekileri ve izleyenlere tebessüm ettiren bir an yaşandı. Sivassporlu Jorge Felix, rakibin hocası İlhan Palut'u takım arkadaşı sanıp pas atınca olanlar oldu. Futbolcular ve hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu. Fırat Aydınus kenardaki Palut'la üzerini değişmesini isteyince keyifli anlar yaşandı.

Sivassporlu Jorge Felix, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un üzerindeki kıyafetin renginden dolayı kendi formalarına benzeterek pasını rakip teknik direktöre attı.

Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu

KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ensonhaber'in aktardığı haberde; Maçı durduran Fırat Aydınus, İlhan Palut'tan üzerini değiştirmesini istedi.

Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu

Bunun ardından kıyafetini değiştiren Palut, tekrar yerini aldı. O esnada Fırat Aydınus ve Palut'un yaşadığı eğlenceli diyalog izleyenlere de tebessüm ettirdi.

Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu
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Sivaslı Felix, rakibin hocası İlhan Palut'a pas atınca hakem Fırat Aydınus kahkahaya boğuldu - Haberler Spor
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