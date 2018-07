Sivas Valisi Davut Gül: "İçme Suları ile İlgili Her Hangi Bir Sıkıntı Yok"

Sivas Valisi Davut Gül: "İçme suları ile ilgili her hangi bir sıkıntı yok"

Vali Gül, salgınla ilgili konuştu

SİVAS - Suşehri ilçesinde yaşanan toplu rahatsızlanmalarla ilgili konuşan Sivas Valisi Davut Gül, içme suyuyla ilgili her hangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde son 4 günde 750 kişinin ishal ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurmasını değerlendirdi. Gül, alınan numunelerin incelendiğini belirtip içme suyuyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirtti. "Bu tip durumlarda ilk akla gelen su oluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri numunelerini aldılar. İçme suları ile ilgili her hangi bir sıkıntı yok. Anadolu'da genelde vatandaşlarımız ihtiyaçlarını kaynak sularından karşılayabiliyor. Kaynak sularından şüpheleniyoruz. Bunun dışında klorlama çalışmaları zaten eskidende yapılıyordu şimdi de yapılıyor. Su numuneleri saat saat kontrol altında. Hastaneye giden vatandaşlarımızdan durumu ağır olan birisi yok. Sadece üç çocuğumuz yatarak tedavi gördü. Onlar da tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Suyla ilintili her hangi bir rahatsızlığımız yok. Şunda ilçede de her hangi bir sorun yok."şeklinde konuştu.