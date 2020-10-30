Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi
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Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi

30.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:49
Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması ve hasar tespiti yapılması için çalışmalar sürüyor.

6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sivas'tan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 10 kişilik arama kurtarma ekibi ve donanımlı 2 araç, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e hareket etti. - SİVAS

Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi
Sivas'tan İzmir'e kurtarma ekibi gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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