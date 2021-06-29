Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
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Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı

Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Spor Okulları'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Spor okullarındaki faaliyetler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz sezon Covid-19 salgını nedeniyle açılamayan Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları yeniden başladı. Sivas'ta ki yaz spor okullarının açılış töreni, 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış töreninde Sivas Valisi Salih Ayhan, Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, antrenörler ve sporcular yer aldı.

24 farklı branş bulunuyor

Sivas'taki spor okulları 24 farklı branşta hizmet verecek. Atletizm, basketbol, bisiklet, boks, futbol, cimnastik, masa tenisi, eskrim, halter, hentbol, karate, badminton, kick boks, güreş, satranç, bocce, tenis, kayak, wushu, okçuluk, judo, voleybol, taekwondo ve muay-thai branşları Eylül ayına kadar sürecek.

Açış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, "4 Eylül spor vadimizde bir çok tesisimiz bulunuyor. Yeni açacağımız branşlara özgü antrenman ve müsabaka salonları ile birlikte Türkiye'mizin gözde spor vadilerinden bir tanesi haline gelecektir" dedi.

Ak Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ise, "Çocuklarımız ve gençlerimiz, 2021-2022 okul sezonu öncesinde antrenörler eşliğinde sportif faaliyetlere katılarak, okullarına zinde bir şekilde gideceklerdir. Sezonun tüm çocuklarımıza ve antrenörlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Spora daha fazla ihtiyaç var"

Salgın sürecinde evlerde kapalı kalan çocukların ve gençlerin bu yıl egzersize, spora daha fazla ihtiyaçları olduğunun belirten Sivas Valisi Salih Ayhan da, "Bu bilinçle çocukların ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlerimize spor kültürünü yerleştirmek amacıyla aktif olan tüm spor salonlarında ve tesislerimizde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kuruluş günü olan bu günde 24 branşta Gençlik Spor Bakanlığı Spor Okullarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından çeşitli branşlarda sporcular gösteri de yaptı. - SİVAS

Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı
Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivas'ta yaz spor okulları kapılarını açtı - Haberler Spor
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