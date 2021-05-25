Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İ.Ç. (74) yönetimindeki 34 US 0903 plakalı otomobil ile M.K. idaresindeki 58 SF 815 plakalı traktör, D-100 kara yolu Akıncılar ilçesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan N.Ç (77) olay yerinde, traktör sürücüsü M.K. ise Akıncılar İlçe Hastanesinde hayatını kaybetti.

Durumu ağır İ.Ç. de Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı.

Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İ.K. yönetimindeki 34 BA 5955 plakalı otomobil ile D.I. idaresindeki 58 ABJ 721 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın ardından devrilen otomobildeki sürücü D.I. yaralandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan D.I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Trafik kazalarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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