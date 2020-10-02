Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 33 tabanca fişeği ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer