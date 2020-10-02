Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
02.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 18:29
Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ve 33 tabanca fişeği ele geçirdi.
Operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer