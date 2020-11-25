Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

25.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:38

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı Bir araçtan dumanların yükselmesi paniğe neden oldu Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, bir araçtan...

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bir araçtan dumanların yükselmesi paniğe neden oldu

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SİVAS - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, bir araçtan dumanların yükselmesi paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, kaza Fatih Mahallesi Şafak Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E. idaresinde 58 TV 870 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ş.A. yönetimindeki 58 UA 996 plakalı Hyundai marka otomobil cadde ve sokağın kesişimin de çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken 58 TV 870 plakalı otomobilden dumanların yükselmesi paniğe neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı. Dumanların çıktığı otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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