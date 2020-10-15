Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

15.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:29

Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı Sivas'ta minibüsle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta minibüsle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayıp bulmasıysa dikkat çekti.

SİVAS - Sivas'ta minibüsle, tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayıp bulmasıysa dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Kayseri karayolu Demir Çelik kavşağında meydana geldi. İran uyruklu M.K. idaresindeki yabancı plakalı tırla, M.B. idaresindeki 61 AAY 242 plakalı Fiat marka minibüsle kavşakta çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri ve minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüs şoförünün hurdaya dönen araçta cep telefonunu arayarak bulmasıysa dikkat çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı
Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Yasmin Erbil Yasemin Özilhan
Spor Can Bartu Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Sergen Yalçın
Daha Fazla Ekim Milli Alkol Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Minibüsle tır çarpıştı: 5 yaralı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 00:29:56. #1.15#
title