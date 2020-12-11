Sivas'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ceza yazılınca ağladı
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Sivas'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ceza yazılınca ağladı

11.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:12
Sivas'ta kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü ceza yazılınca ağladı

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, ceza yazılacağını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, ceza yazılacağını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

Trafik ekipleri Mevlana Kavşağı'nda F.Ö'ye ait otomobili durdurdu. Yapılan incelemede sürücü F.Ö'nün 1.17 promil alkollü olduğu tespit edildi.

F.Ö. polis ekiplerine bir arkadaşını bıraktıktan sonra evine döndüğünü söyleyerek ceza yazılmamasını istedi.

Sürücü F.Ö'ye alkollü araç kullanmaktan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı 4 bin 378 lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ceza yazıldığını öğrenen F.Ö. gözyaşlarına hakim olamadı.

Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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