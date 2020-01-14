Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı
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Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı

Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı.

14.01.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:36
Sivas'ta kış ortası kuş sayımı yapıldı

'ın Zara ve Ulaş ilçesinde bulunan 5 gölde kış ortası kuş sayımı yapıldı.


Doğa Koruma Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Zara ve Ulaş ilçelerinde bulunan göllerde kış ortası kuş sayımını gerçekleştirdi. Kuş sayımı Zara ilçesinde Tödürge gölünde, Ulaş ilçesinde Ulaş gölü, Tecer gölü, Bostankaya gölü ve Alaçorak gölünde yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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