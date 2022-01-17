Sivas'ta badminton rüzgarı esti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivas'ta badminton rüzgarı esti

Sivas'ta badminton rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sivas'ta 13 ilden 100 sporcunun katılımı ile yapılan "Gençler Badminton Grup Birinciliği" maçları sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 13 ilden 100 sporcunun katılımı ile yapılan "Gençler Badminton Grup Birinciliği" maçları sona erdi. Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Okul Sporları Genel Müdürlüğü organizesinde Sivas'ta yapılan "Gençler Badminton Grup Birinciliği" maçları tamamlandı. Mecnun Otyakmaz Spor Salonunda gerçekleştirilen maçlara 13 il, 20 takım ve 100 sporcu katılım sağladı. İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tunceli, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Erzincan illerinden sporcular grup birinciliği için ter döktü.

3 gün süren badminton maçlarında sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Maçlar sonunda dereceye girenlere başarı belgesi ve madalya takdim edildi.

Ödül töreninde konuşan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Aytaç Keklik, Sivas'ın çok güzel bir müsabakaya ev sahipliği yaptığını belirterek, "Müsabakalara katılan herkese teşekkür ediyorum. Sporculara başarılar diliyorum. Sporun, sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm imkanlar ve spor tesisleri ile sporcuların yanındayız" dedi. - SİVAS

Sivas'ta badminton rüzgarı esti

Sivas'ta badminton rüzgarı esti

Sivas'ta badminton rüzgarı esti

Sivas'ta badminton rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Mecnun Otyakmaz, Badminton, gençlik, Sivas, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title