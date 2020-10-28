Sivas'ta araç sayısı arttı
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Sivas'ta araç sayısı arttı

28.10.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:07
Sivas'ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta 2019'un Eylül ayında 161 bin 511 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2020'nin aynı ayında 164 bin 528'e ulaştı.

Sivas'ta araçların 85 bin 833'ünü otomobil, 33 bin 229'unu traktör, 26 bin 500'ini kamyonet, 7 bin 821'ini motosiklet, 6 bin 154'ünü kamyon, 3 bin 206'sını minibüs, bin 270'ini otobüs, 515'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 986 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Eylül ayında 5 bin 986 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 115'ini otomobil, 101'ini minibüs, 13'ünü otobüs, 874'ünü kamyonet, 154'ünü kamyon, 132'sini motosiklet, 10'unu özel amaçlı araçlar, 587'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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