Sivas merkezli "renkli reçete" operasyonunda 58 bin reçete incelendi
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Sivas merkezli "renkli reçete" operasyonunda 58 bin reçete incelendi

Sivas, Antalya ve Bursa'da, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 58 binden fazla reçetenin incelendiği bildirildi.

Sivas merkezli
09.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:47

Sivas, Antalya ve Bursa'da, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda, 58 binden fazla reçetenin incelendiği bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünün ihbarı ile kentteki hastaneler başta olmak üzere bazı aile hekimliklerinde görevli bir kısım doktorların imza ve kaşeleri, sistem şifreleri kullanılarak usule aykırı yeşil reçeteli ilaçların reçete edilerek eczanelerden temin edildiği bilgisine ulaşarak operasyon başlattı.

Operasyonda polis ekipleri, adlarına reçete düzenlenmiş 313 kişinin ifadesine başvururken, soruşturma kapsamında 58 binden fazla reçeteyi inceledi.

Polis ekipleri yapılan çalışmalar ve alınan ifadeler neticesinde, soruşturmanın hedef şüphelilerinin usulsüz olarak düzenlediği veya düzenlenmesinde etkisi olduğu reçetelerin suistimal amaçlı düzenlendiği/düzenlettirildiği, reçetelerde yazılı bulunan pregebalin etken maddeli ilaçların tedavi amaçlı kullanılmadığı, uyuşturucu ve uyarıcı etkisinden dolayı kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Sivas merkezli Antalya ve Bursa'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında doktor ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alınmış, 5'i tutuklanmış, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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