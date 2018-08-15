Sivas Kongresi'nin 100. Yılına Doğru

Sivas Kongresinin 100. yılında 100 projenin belirleme ve değerlendirme toplantısı Vali Davut Gül'ün başkanlığında yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresinde yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Demir Grup Sivasspor Yönetim Kurulu Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın yanı sıra çok sayıda kurum müdürü ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vali Gül, kongrenin yüzüncü yılına şehir olarak hazırlanılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzde yaklaşık olarak 13 ay var. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yapacağız. Burada genel bir yol haritası belirledik. Bundan sonra ki aşamada bayramdan sonra sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacağız. İsteğimiz şu, 2019 4 Eylül geldiğinde yaptığımız etkinlik Türkiye'de gündem oluşturabilecek hem de kongreye katılacak büyüklerimizin emeklerini yad etmek, hem şehrimizi bu vesileyle gündeme getirmek."

Kongrenin yüzüncü yılında 100 projeyi kamuoyu ile paylaşmak istediklerini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Bu 100 projenin bazıları bitmiş, bazıları devam eden ve bazıları da planlanan projeler olacak. Baktığımızda Türkiye'nin ve Sivas'ın nereden nereye geldiğini görmüş olacağız. Ayrıca vatandaşlardan da 100. yıl etkinliklerine önerileri olanlar varsa bunlar da valiliğimize elektronik ortamda gerekse bizzat gelerek iletebilirler."