Sivas Belediyespor - Tokatspor: 1-1

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Mehmet Vargün (xx), Şenol Bektaş (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Ahmet (xx) - Murat (xx), Serkan (xx), Ali Aydın (xx), Alpay (xx) (Dk. 65 Ercüment Eray x), Berkay (xx), Güray (xx) (Dk. 80 Aykut Emre), Kerem (xx), Mustafa (xx), Alperen (xx) (Dk. 73 Gökhan Çırak x), Ömer Faruk (xx)

TOKATSPOR: Akın İsmail (xx) - Emrah (xx), Azad Filiz (xx), Onur (xx), Noyan (xx), Ömer Kandemir (xx), Ömer Alp Kulga (xx), Anıl (xx), Berat (x) (Dk. 59 Muhammed Arslan x), Doğan (x) (Dk. 66 Fırat Kaya xx), Ahmet Arı (xx) (Dk. 86 Enes Keleş)

GOLLER: Dk. 87 Ali Aydın (Sivas Belediyespor) - Dk. 83 Fırat Kaya (Tokatspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Çırak (Sivas Belediyespor) - Ahmet Arı, Ömer Kandemir, Fırat Kaya (Tokatspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 24'üncü hafta maçında Sivas Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.

61'inci dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında Ömer Faruk ceza sahası içerisindeki Mustafa'yı gördü. Mustafa'nın kaleye gönderdiği top kaleciden sekerek tekrar önünde kaldı. Araya giren defans topu uzaklaştırdı.

65'inci dakikada Güray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top Ali Aydın'ın önünde kaldı. Ali'nin çektiği sert şutu defans kale çizgisinden çıkardı.

68'inci dakikada Sivas Belediyespor ceza sahası dışında topla buluşan Ahmet Arı'nın çektiği şut direkten dönerek kalecide kaldı.

83'üncü dakikada Ahmet Arı'nın orta sahadan attığı ara pasa hareketlenen Fırat Kaya topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fırat düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü attı: 0-1.

87'nci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Sivas Belediyespor'da topun başına geçen Ali Aydın'ın direkt kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: DHA