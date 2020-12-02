Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti
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Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti

02.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:09

Son dakika haberleri: Sivas Belediyesi tarafından CEM Vakfı Sivas Şubesine cenaze nakil aracı hediye edildi.

Sivas Belediyesi tarafından CEM Vakfı Sivas Şubesine cenaze nakil aracı hediye edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cem Vakfı Sivas Şubesi'nin cenaze nakil aracı eksikliği, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleriyle giderildi.

Cem Vakfı Sivas Şubesini ziyaret eden Bilgin, vakıf üyelerine cenaze nakil aracının anahtarını teslim etti.

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Araç tesliminde konuşan Bilgin, "Geçmiş dönemde Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracının temini noktasında bir çalışmamız vardı. Pandemi dolayısıyla aracın gelmesi biraz gecikti ve bugün cenaze nakil aracımızı Cem Vakfımıza teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirde yaşayan herkesin kendini güvende hissettiği, her sorununun rahatça çözülebildiği ve her derdini rahatça anlatabildiği bir belediye anlayışı ile çalıştıklarını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"350 bin kişiye eşit, adil, hakkaniyetle hizmet götüreceğiz dedik. Bu noktada bugün Cem Vakfımızın ihtiyacı olan cenaze nakil aracımızı da teslim ettik. Eser, proje sadece binadan, büyük projeden ibaret değil. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu her alanda her noktaya dokunacağız. Bina da yapacağız, yollar da açacağız, köprüler de inşa edeceğiz ve bunun yanında sosyal belediyeciliğin gereği olan insanımızın gönlünü hoş tutacak gönlünü ısıtacak her konuda yapılacak hizmetleri de takip edeceğiz."

Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti
Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti
Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti
Son dakika... Sivas Belediyesi CEM Vakfına cenaze nakil aracı hediye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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