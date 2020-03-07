Şişli'de kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı
ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.
ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak refüjdeki 4 ağacı parçaladı.
Kaza saat 05.30'da Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Mahmut Hakan M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 BNF 236 plakalı otomobil yoldan çıktı. Refüje çıkan araç 4 ağacı parçalayarak, durabildi. Mahmut Hakan M. kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde hasar oluştu.Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: DHA