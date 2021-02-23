Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı
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Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

23.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:54
Şişli'de asayiş uygulaması yapıldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde asayiş denetimi yaptı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde asayiş denetimi yaptı.

Polis ekipleri, Kuştepe Mahallesi'nde kurdukları kontrol noktalarının yanı sıra araçlarla devriye gezerek ve yaya olarak denetimlerini gerçekleştirdi.

Şüpheli kişi ve araçlar durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü ve arama yapıldı.

Başta uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan uygulamaya 15 motorize, 15 araç ve 10 yaya devriye ekibi olmak üzere yaklaşık 90 personel katıldı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da mahalle sakinleri ve esnafla görüşerek asayiş yönünden sorun, talep ve önerilerini dinledi, kontrol noktalarını denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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