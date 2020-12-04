Sis etkili oluyor

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini sürdürüyor.

İzmit Körfezi sis örtüsüyle kaplandı

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde İzmit Körfezi ve kıyı kesimlerinde sis etkili oldu.

Sis örtüsüyle kaplanan körfez, adeta görsel şölen oluşturdu.

Eşsiz manzara sunan bu doğa olayı, kentin yüksek kesimlerinden rahatlıkla görülebildi.

D-100 kara yolunun İzmit Körfezi'ne yakın kesimlerinde sis etkili oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ilçelerinde ana arterlerde sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Sürücülerin düşük hız ve farları açık seyretmeleri yol güvenliğini artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Düzce

Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Özellikle, Karaçayır, Aktaş, Sümer, Semerkant mahalleleri ile D-100 kara yolunun Kalıcı Konutlar ve Dağkent mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

D-100 kara yolunun Elmalık kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer