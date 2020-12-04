Sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sis etkili oluyor

04.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:01

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sakarya'da bazı bölgelerde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sis etkisini sürdürüyor.

İzmit Körfezi sis örtüsüyle kaplandı

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde İzmit Körfezi ve kıyı kesimlerinde sis etkili oldu.

Sis örtüsüyle kaplanan körfez, adeta görsel şölen oluşturdu.

Eşsiz manzara sunan bu doğa olayı, kentin yüksek kesimlerinden rahatlıkla görülebildi.

D-100 kara yolunun İzmit Körfezi'ne yakın kesimlerinde sis etkili oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezince sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ilçelerinde ana arterlerde sabah saatlerinde başlayan sisin etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "Sürücülerin düşük hız ve farları açık seyretmeleri yol güvenliğini artıracaktır." ifadesine yer verildi.

Düzce

Düzce kent merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Özellikle ana arterlerden Atatürk Bulvarı, İstanbul, Mimar Sinan caddeleri ve Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ile D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda güçlükle ilerleyebildi.

Geceden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampaları, Küçük Melen, Bataklıçiftlik, Gölyaka ve Düzce gişeleri mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Sis nedeniyle araçlar trafikte seyretmekte güçlük yaşarken bazı sürücüler araçlarının flaşörlerini yakarak seyretti.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bolu

Bolu kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Özellikle, Karaçayır, Aktaş, Sümer, Semerkant mahalleleri ile D-100 kara yolunun Kalıcı Konutlar ve Dağkent mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zaman zaman yolda ilerlemekte güçlük yaşadı.

D-100 kara yolunun Elmalık kesiminde de sis etkisini gösteriyor.

Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor
Sis etkili oluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

İlgili Haberler

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS ETKİLİ OLUYOR
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Kocaeli'nde yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Yoğun sis etkili oluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Bülent Arınç İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kenan Işık Demet Akalın Serdar Ortaç Zeynep Mansur
Spor Falcao Sörloth Samatta Caner Erkin Mbaye Diagne
Tüm Haberler Ocak Uefa Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sis etkili oluyor - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:01:33. #1.14#
title