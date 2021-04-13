Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu
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Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Belkısana Kaplıcalarının restorasyonu sırasında yeni termal su kaynakları bulundu.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Belkısana Kaplıcalarının restorasyonu sırasında yeni termal su kaynakları bulundu.

Valilik ve İl Özel İdaresi tarafından, Belkısana Kaplıcalarının yeniden dönüşümü amacıyla yürütülen restorasyon çalışmaları esnasında 5 ayrı noktada su kaynakları tespit edildi.

Valilikçe, bu su kaynaklarının değerlendirilmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında su kaynaklarının yeterli debiye ulaşması halinde seracılık, meyve kurutma ve balıkçılıkta kullanılması hedefleniyor.

Termal su kaynakları projesi danışmanı Şırnak Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, AA muhabirine, bölgenin her tarafında sıcak su kaynakları olduğunu ve 3 aylık çalışmada 5 sıcak su kaynağı bulduklarını söyledi.

Güçlükonak'ta bulunan sıcak suyun değerlendirilmesi çalışmalarına üniversite olarak destek verdiklerini dile getiren Nalbantçılar, "Su kaynaklarının doğal mecrasına bakıldığında adeta Denizli'deki Pamukkale travertenlerine benzer yapıda beyaz renkli tortu bırakıyor. Rekreasyon çalışmalarıyla, buranın gerek sıcaklığı ve mineral zenginliği gerekse de görsel zenginliği ile bölgenin cazibe merkezi olması yolunda önemli bir adım atılmış olacak." dedi.

Sıcak suyun termal turizmin yanı sıra yeterli debiye ulaşması halinde seracılık için de kullanılabilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Nalbantçılar, "Her kazılan noktada 60 derece üzerinde sıcak su çıkmakta ve bu sular bölgede yüzlerce yıldır termal turizm amaçlı kullanılmaktadır." diye konuştu.

Vatandaşlardan Nihat Kaya, kaplıcaların tarihi özellikte olduğunu ifade ederek, vatandaşların romatizma, kireçleme ve eklem ağrılarına şifa bulmak için bu su kaynaklarını tercih ettiğini belirtti.

Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu
Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu
Şırnak'ta yeni termal su kaynakları bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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