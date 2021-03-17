Şırnak'ta Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri uygulaması başladı

Silopi ilçesinde çocukların risklere karşı korunması ve zamanında müdahale edilerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sunulması amacıyla Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri uygulaması başlatıldı.

Silopi ilçesinde çocukların risklere karşı korunması ve zamanında müdahale edilerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetlerin sunulması amacıyla Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri uygulaması başlatıldı.

Silopi Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüsnü Öztürk, proje ülke genelinde 149 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri kurulduğunu söyledi.

Uygulama ile çeşitli risk gurubuna giren çocukların, ihtiyaç duydukları her türlü desteğin sağlanacağını kaydeden Öztürk, bu kapsamda Silopi Sosyal Hizmet Merkezi tarafından da Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Ekibi oluşturulduğunu belirtti.

Öztürk, "Ekip, öncelikli olarak köy okullarından başlayarak Silopi ilçesinde eğitim ve öğretim veren bütün okulları ziyaret ederek rehber öğretmenleri ile yapacakları görüşmeler sonucunda alan taraması yapmayı hedeflemektedir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirhan