Şırnak'ta ilk kez pepino yetiştirildi Tarım danışmanı Ekrem Ürün, Uludere İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü bahçesinde anavatanı Güney Amerika olan ve başta şeker hastalığı, kemik erimesi, bazı kanser türleri ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pepino meyvesini yetiştirmeye başladı.

Tarım danışmanı Ekrem Ürün, Uludere İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü bahçesinde anavatanı Güney Amerika olan ve başta şeker hastalığı, kemik erimesi, bazı kanser türleri ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pepino meyvesini yetiştirmeye başladı.

Şırnakın Uludere ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğünün teşvikiyle İlçe Tarım Müdürlüğü Bahçesi ve Uludere Ödül Mahallesinde tarım danışmanı Ekrem ürün tarafından pepino yetiştirilmeye başlandı. Uludere'de ilk defa üretime yapılan meyveden verimli sonuç alındığı belirtildi. Anavatanı Güney Amerika olan ve son dönemde Türkiye'de de yetiştirilmeye başlanan tropikal egzotik meyve pepinonun faydası saymakla bitmiyor. Barındırdığı A, B ve C vitaminleri ile kansere ve kalp krizine karşı korurken, kilo problemleri ve mide rahatsızlıklarına da iyi geliyor. Çok yıllık bitki olmasına rağmen tek yıllık olarak yetiştirilir.

Tarım Müdürü Murat İnan, meyvenin ilçede ilk defa yetiştirildiğini ve çiftçileri alışılagelmişin dışına çıkarıp farklı meyve türleri yetiştirmeye teşvik ettiklerini söyledi.

Pepinonun suptropik iklim meyvesi olduğunu belirten İnan, Uluderenin tüm köylerinde de yetiştirilebileceğini dile getirdi. İnan, "Pepinonun üretim ve pazarlama aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında üreticilerimize yardımcı olacağız. İlçemizde ilk kez yetiştirilen bu ürünün gerek geniş halk kitlelerine yaygınlaştırılması gerek üretim ve gerekse tüketim aşamalarında üreticilerimize gerekli yardım ve kolaylığı sağlayacağız" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA